Зберегли довіру. Київський клуб продовжить контракти з одразу чотирма футболістами
Оболонь прагне зберегти футболістів різного профілю
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: ФК Оболонь
Оболонь узгодила нові угоди про співпрацю з чотирма гравцями. За інформацією «ТаТоТаке», клуб пролонгував особисті контракти футболістів, у яких термін дії завершувався наприкінці сезону.
Список гравців, які залишаються в команді
- Євген Шевченко — захисник
- Тарас Мороз — опорний півзахисник
- Ігор Мединський — фланговий універсал
- Сергій Суханов — фланговий універсал
Тривалість нових угод не розголошується, однак продовження співпраці з одразу чотирма виконавцями свідчить про прагнення клубу мінімізувати кадрові ризики перед стартом наступного сезону. Минулий розіграш УПЛ пивовари завершили на 12‑му місці турнірної таблиці. На тлі такого результату ставка на внутрішню стабільність і поступове підсилення виглядає логічним кроком.
Раніше одразу п'ять гравців відмовилися виступати за Рух у Другій лізі.