Сергій Разумовський

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи. За його підсумками київське Динамо дізналося потенційного суперника в Q3.

Ще до основної процедури стало відомо, що Динамо буде серед сіяних, адже клуб опинився в парі ПАОК / Динамо і отримав рейтинг грецького клубу. Саме тому українська команда гарантовано брала участь у жеребкуванні третього раунду.

Перед жеребом організатори сформували міні-групи з сіяних і несіяних команд, тож коло можливих суперників киян скоротилося до чотирьох варіантів:

Андерлехт / Хаммарбю

Пафос / Хайдук

Градець-Кралове / Тромсе

Ягеллонія

У підсумку жереб визначив, що переможець протистояння ПАОК / Динамо у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з переможцем пари Хаммарбю / Андерлехт.

Отже, якщо Динамо зуміє пройти ПАОК у другому раунді кваліфікації, то в наступному етапі турніру кияни зустрінуться або зі шведським Хаммарбю, або з бельгійським Андерлехтом. Переможець цієї пари також визначиться за підсумками двоматчевого протистояння.

Нагадаємо, Динамо отримало кадрові новини перед ПАОКом. Троє гравців тренувалися окремо.