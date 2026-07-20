Київське Динамо дізналося потенційних суперників у Лізі Європи у випадку успіху з ПАОК
Відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації другого за силою єврокубка
близько 1 години томуПідписатися в
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи. За його підсумками київське Динамо дізналося потенційного суперника в Q3.
Ще до основної процедури стало відомо, що Динамо буде серед сіяних, адже клуб опинився в парі ПАОК / Динамо і отримав рейтинг грецького клубу. Саме тому українська команда гарантовано брала участь у жеребкуванні третього раунду.
Перед жеребом організатори сформували міні-групи з сіяних і несіяних команд, тож коло можливих суперників киян скоротилося до чотирьох варіантів:
- Андерлехт / Хаммарбю
- Пафос / Хайдук
- Градець-Кралове / Тромсе
- Ягеллонія
У підсумку жереб визначив, що переможець протистояння ПАОК / Динамо у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з переможцем пари Хаммарбю / Андерлехт.
Отже, якщо Динамо зуміє пройти ПАОК у другому раунді кваліфікації, то в наступному етапі турніру кияни зустрінуться або зі шведським Хаммарбю, або з бельгійським Андерлехтом. Переможець цієї пари також визначиться за підсумками двоматчевого протистояння.
Нагадаємо, Динамо отримало кадрові новини перед ПАОКом. Троє гравців тренувалися окремо.
Поділитись