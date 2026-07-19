Павло Василенко

Київське Динамо розпочало підготовку до протистояння з грецьким ПАОКом у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Після матчу-відповіді з румунською Університатею Клуж команда повернулася до польського Любліна, де вже ввечері провела відновлювальне тренування.

Як повідомила пресслужба клубу, футболістів розділили на дві групи залежно від ігрового навантаження. Гравці стартового складу працювали за відновлювальною програмою, яка включала розминку, легкі бігові вправи та розтяжку.

Футболісти, які вийшли на заміну або не брали участі в поєдинку, після розминки виконували інтенсивніші вправи під керівництвом тренера з фізичної підготовки Мацея Кендзьорека. Основний акцент був зроблений на ігрових та тактичних елементах.

Окремо від команди займалися Владислав Кабаєв, Микола Михайленко та П'єр Мунгенге. Для них підготували індивідуальну програму, що складалася з бігової роботи та вправ із м'ячем.

Перший матч Динамо проти ПАОКа відбудеться 23 липня в Любліні, а матч-відповідь через тиждень прийме Салоніки. У разі поразки кияни продовжать виступи в єврокубках уже в Лізі конференцій.