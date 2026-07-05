Сергій Разумовський

Оболонь оголосила про завершення співпраці із захисником Дмитром Семеновим. Про це повідомила пресслужба клубу.

У команди завершився контракт із 26-річним футболістом наприкінці червня 2026 року, після чого сторони вирішили не продовжувати угоду. Відтепер Семенов має статус вільного агента і може приєднатися до нового клубу без трансферної компенсації.

Центральний захисник поповнив склад пивоварів влітку 2025 року та досить швидко адаптувався до вимог тренерського штабу. За час виступів у складі Оболоні він провів 29 матчів, у яких записав на свій рахунок дві результативні передачі. Гравець став частиною основної ротації команди та регулярно залучався до ігор основи протягом свого перебування в клубі.

Раніше Оболонь отримала нового тренера.