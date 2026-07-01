Павло Василенко

Олексій Городов став асистентом головного тренера Оболоні Олександра Антоненка. Про це повідомляє пресслужба «пивоварів».

47-річний Городов у 2012 році працював у штабі Хіміка (Сіверськодонецьк), а з 2013 по 2016 рік очолював команду. Потім він працював у Зорі (Рубіжне), а 2018 році очолив юнацьку команду краматорського Авангарду (U-19).

У 2020 році фахівець став наставником головної команди клубу, який в 2021 році став називатися ФК Краматорськ. Після початку повномасштабної російської агресії команда призупинила виступи, а Городов увійшов до штабу івано-франківського Прикарпаття-Благо, де й працював донедавна.

Оболонь в минулому сезоні, який був дебютним для Антоненка на чолі команди, стала 12-ю в УПЛ з 31 очком.