Лаціо і Рома визначили сильнішого у римському дербі, Довбик вийшов на заміну
Долю поєдинку вирішив один м’яч
15 хвилин тому
Фото - ФК Рома
У матчі четвертого туру Серії А пройшло римське дербі, у якому Лаціо зустрічався з Ромою. Поєдинок завершився мінімальною перемогою «вовків» з рахунком 1:0.
Єдиний м’яч в кінці першого тайму забив Лоренцо Пеллегріні.
Український форвард Роми Артем Довбик вийшов на заміну на 66-й хвилині.
Господарі догравали у меншості, адже на 86-й хвилині пряме вилучення заробив Реда Белах'ян.
Рома вийшла на четверте місце у таблиці Серії А, набравши дев’ять очок. Лаціо – 14-й з трьома балами.
Серія А, 4-й тур
Лаціо – Рома – 0:1
Гол: Пеллегріні, 38.