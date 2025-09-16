Довбиком цікавиться клуб Ла Ліги
Артем може перейти в Бетіс
близько 1 години тому
28-річний форвард Роми Артем Довбик цього літа міг змінити команду — на українця претендував клуб, який сім разів вигравав Лігу чемпіонів. Основним кандидатом вважався Мілан, проте переговори щодо переходу не дали результату.
Як повідомляє іспанське видання El Gol Digital, нападник все ж таки може залишити Рим уже взимку. Інтерес до нього виявляє Бетіс, фіналіст торішньої Ліги конференцій. Сам Довбик, за даними джерела, мріє повернутися до Ла Ліги.
У поточному сезоні під керівництвом Джан П'єро Гасперіні українець поки що жодного разу не з'являвся у стартовому складі і не відзначився результативними діями.
Раніше Гасперіні пояснив, чому Довбик не зіграв у програному матчі Роми.
Поділитись
Матеріали по темі
Шапаренко, Бражко та Довбик відреагували на результативний дебют Ваната за Жирону
близько 22 годин тому