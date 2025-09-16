28-річний форвард Роми Артем Довбик цього літа міг змінити команду — на українця претендував клуб, який сім разів вигравав Лігу чемпіонів. Основним кандидатом вважався Мілан, проте переговори щодо переходу не дали результату.

Як повідомляє іспанське видання El Gol Digital, нападник все ж таки може залишити Рим уже взимку. Інтерес до нього виявляє Бетіс, фіналіст торішньої Ліги конференцій. Сам Довбик, за даними джерела, мріє повернутися до Ла Ліги.

У поточному сезоні під керівництвом Джан П'єро Гасперіні українець поки що жодного разу не з'являвся у стартовому складі і не відзначився результативними діями.

Раніше Гасперіні пояснив, чому Довбик не зіграв у програному матчі Роми.