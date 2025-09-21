Сергій Стаднюк

Неділя, 21 вересня, подарує футбольним уболівальникам насичений день із поєдинками на будь-який смак – від Другої та Першої ліг України до центральних битв європейських грандів. Прямі трансляції чекають глядачів від самого ранку й до пізнього вечора.

У Першій лізі центральною подією дня стане матч сьомого туру між Черніговом та харківським Металістом. Поєдинок обіцяє напружену боротьбу, адже обидві команди перебувають у зоні вильоту в турнірній таблиці. Старт трансляції о 12:30.

12:30 | Чернігів – Металіст. Пряма трансляція

Друга ліга підготувала одразу кілька цікавих матчів дев’ятого туру. У групі Б вже о 12:45 Чайка прийме Тростянець, а трохи пізніше, о 13:15, у групі А Полісся-2 зійдеться з амбітним Ужгородом. Завершить програму цього дивізіону гра Самбора з Нивою-2 проти Скали 1911, яка розпочнеться о 15:00.

12:45 | Чайка – Тростянець. Пряма трансляція

13:15 | Полісся-2 – Ужгород. Пряма трансляція

15:00 | Самбір-Нива-2 – Скала 1911. Пряма трансляція

В українській Прем’єр-лізі на вболівальників чекають одразу три поєдинки шостого туру. О 13:00 Полтава спробує здобути очки в матчі проти Металіста 1925, що відібрав їх у Шахтаря. О 15:30 ЛНЗ Віталія Пономарьова зустрінеться з колишнім клубом фахівця, Рухом, а ввечері, о 18:00, в одному з найцікавіших матчів дня Епіцентр прийме Кривбас.

13:00 | Полтава – Металіст 1925. Пряма трансляція

15:30 | ЛНЗ – Рух. Пряма трансляція

18:00 | Епіцентр – Кривбас. Пряма трансляція

Українці в Європі теж будуть у центрі уваги вітчизняного вболівальника. У римському дербі між Лаціо та Ромою закручено інтригу навколо Артема Довбика, який явно конфліктує з Джан П'єро Гасперіні й, імовірно, навіть не вийде на заміну. У Франції о 16:00 Париж зустрінеться зі Страсбуром Едуарда Соболя. А пізнім вечором, о 21:45, Марсель прийме ПСЖ, і є шанс побачити Іллю Забарного, який нещодавно повернувся до Ліги чемпіонів після майже чотирирічної перерви.

13:30 | Лаціо – Рома. Пряма трансляція

16:00 | Париж – Страсбур. Пряма трансляція

21:45 | Марсель – ПСЖ. Пряма трансляція

Європейський футбол подарує справжні топафіші. Центральною стане перша за вісім років зустріч Арсенала та Манчестер Сіті, у якій навіть теоретично не зможе зіграти Олександр Зінченко. Вона розпочнеться о 18:30. В Іспанії Атлетико на виїзді зіграє з Мальоркою (17:15), а Барселона пізно ввечері зустрінеться з Хетафе (22:00). У Франції Монако о 18:15 зіграє проти Меца, в Італії майбутній суперник Динамо у Лізі конференцій Фіорентина прийматиме амбітне Комо (19:00), а віцечемпіон Інтер протистоятиме Сассуоло (21:45). У Німеччині о 20:30 дортмундська Боруссія перевірить Вольфсбург.

18:30 | Арсенал – Манчестер Сіті. Пряма трансляція

17:15 | Мальорка – Атлетико. Пряма трансляція

22:00 | Барселона – Хетафе. Пряма трансляція

18:15 | Монако – Мец. Пряма трансляція

19:00 | Фіорентина – Комо. Пряма трансляція

21:45 | Інтер – Сассуоло. Пряма трансляція

20:30 | Боруссія Дортмунд – Вольфсбург. Пряма трансляція