Лаціо в 25 турі Серії А приймав Аталанту. Матч в Римі завершився з рахунком 0:2.

Гості забили по голу в кожному з таймів. Едерсон вивів Аталанту вперед, реалізувавши пенальті за гру рукою Катальді. По перерві Залевський ударом на техніку не злашилив шансів Проведелю врятувати Лаціо.

Заключні хвилини гості з Бергамо догравали в меншості, використавши всі заміни до моменту, коли травму отримав зимовий новачок Распадорі.

Серія А. 25 тур

Лаціо - Аталанта 0:2

Голи: Едерсон 41 (з пенальті), Залевський 60