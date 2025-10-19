Лаціо та Аталанта не змогли виявити сильнішого в очному протистоянні
Нулі на табло протрималися всі 90 хвилин матчу
29 хвилин тому
Аталанта – Лаціо/фото: Getty Images
У неділю, 19 жовтня, Аталанта провела матч проти Лаціо у рамках сьомого туру Серії А.
Зустріч відбулася на стадіоні Gewiss Stadium у Бергамо.
Господарі виглядали впевнено, особливо після перерви, створюючи моменти, але так і не зуміли перетворити зусилля на забитий м'яч.
Римляни не форсували події та зосередилися на надійній грі в обороні, зберігши свої ворота сухими. Підсумок – нульова нічия та бали у скарбничку гостей.
Серія А, 7-й тур
Аталанта – Лаціо – 0:0
Поділитись