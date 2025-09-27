Ювентус не дозволив Аталанті перемогти в Турині
Бергамаски догравали в меншості
близько 12 годин тому
Фото - Valerio Pennicino / Getty Images
Ювентус і Аталанта не змогли визначити переможця в поєдинку 5 туру Серії А. Матч в Турині завершився з рахунком 1:1.
Команди обмінялися забитими голами в кожному з таймів. Перед самісінькою перервою Аталанта вийшла вперед завдяки м'ячу Сулемана, накрутивши кількох опонентів.
Перевага в один гол зберігалась за Аталантою майже до фінального свистка, проте всі плани здобути 3 очки поламали спочатку гол Кабаля на 78-й хвилині, а за декілька миттєвостей Де Рон був вилучений, залишивши бергамасків вдесятьох на заключні хвилини.
Серія А. 5 тур
Ювентус - Аталанта 1:1
Голи: Кабаль, 78 - Сулемана, 45+1
Старт України на ЧС, Динамо, Забарний і Ярмолюк. Трансляції матчів 27 вересня.
Поділитись