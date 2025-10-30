В Італії у захваті від голу Довбика у ворота Парми: «Він повернувся»
Українець допоміг Ромі перемогти
близько 1 години тому
Артем Довбик/фото: Рома
Італійське видання il Romanista оцінило виступ українського нападника римської Роми Артема Довбика у матчі 9-го туру Серії А проти Парми, що завершився з рахунком 2:1.
«Нарешті, він повернувся з необхідною рішучістю, увінчаний одним із голів, притаманним центральному нападнику, на який всі занадто довго чекали. Нехай повернення в минуле також стане поворотним моментом у сьогоденні, щоб повернути напад до гри за правилами Артема».
Довбик вийшов на заміну та зумів забити вирішальний гол. Портал відзначив його як найкращого гравця зустрічі, надавши оцінку 7,0.
Поділитись