Лечче на своєму полі переграв Торіно з рахунком 2:1 у поєдинку Серії А, що відбувся у неділю.

Вже на 20-й хвилині Медон Беріша подав кутовий і Лассана Кулібалі точно пробив головою, відкривши рахунок. За кілька хвилин Беріша знову опинився в центрі уваги: він обіграв Чезаре Касадеї і зробив передачу на Ламека Банду, який відправив м'яч у дальній кут - 2:0.

Після перерви Торіно зумів повернутися у гру. Гільєрмо Маріпан та Нікола Влашич розіграли комбінацію, а Че Адамс точно пробив у дальній кут – 2:1.

Наприкінці Крістіан Аслані отримав шанс зрівняти рахунок з одинадцятиметрової позначки, але голкіпер Лечче відбив його удар. Матч завершився перемогою господарів із рахунком 2:1.

Серія А, 13-й тур

Лечче - Торіно 2:1

Голи: Кулібалі, 20, Банда, 22 - Адамс, 57