Легенда чемпіонатів світу завершить кар'єру в збірнів після турніру 2026 року
Мундіаль на батьківщині для 40-річної зірки збірної Мексики стане вже шостим
близько 2 годин тому
Голкіпер кіпрського АЕЛа та збірної Мексики Гільєрмо Очоа офіційно оголосив, що завершить кар’єру в національній команді після чемпіонату світу.
40-річний голкіпер повідомив про своє рішення у соцмережах, опублікувавши емоційне звернення до вболівальників. Очоа наголосив, що виступи за збірну Мексики завжди були для нього не звичним обов’язком, а великою честю та привілеєм.
За словами воротаря, нинішній збір стане для нього останнім у складі національної команди. Водночас він підкреслив, що підходить до цього етапу з особливими емоціями — із великим досвідом, спогадами та тією ж мрією, яка супроводжувала його з дитинства.
Знову одягнути цю футболку ніколи не було рутиною. Це було привілеєм. Сьогодні починається мій останній збір. Але цього разу я дивлюся на нього інакше. З серцем, яке стало повнішим, з більшою кількістю шрамів, спогадів і тією ж мрією, як у того хлопця, який колись мріяв захищати цей герб.
Я пережив неможливі ночі, стадіони, гімни, які досі змушують мене тремтіти, і моменти, що змінили моє життя назавжди. І все ж… щоразу, коли кличе Мексика, щось усередині мене починається знову. Можливо, футбол рахує роки. Але пристрасть ніколи не вміла рахувати час. Я вдома. Я зі своєю збірною. І поки існує шанс боротися за цю країну — моя душа завжди буде там першою.
Для Очоа майбутній мундіаль стане вже шостим у кар’єрі. Це історичне досягнення для воротаря, який протягом багатьох років був одним із символів збірної Мексики та неодноразово ставав героєм команди на великих турнірах.
На чемпіонаті світу Мексика зіграє в одній групі з ПАР, Південною Кореєю та Чехією. Саме після цього турніру Очоа планує поставити крапку у своїй багаторічній кар’єрі в національній команді.
Раніше визначилася розширена заявка збірної Аргентини на турнір.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись