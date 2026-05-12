Сергій Разумовський

Голкіпер кіпрського АЕЛа та збірної Мексики Гільєрмо Очоа офіційно оголосив, що завершить кар’єру в національній команді після чемпіонату світу.

40-річний голкіпер повідомив про своє рішення у соцмережах, опублікувавши емоційне звернення до вболівальників. Очоа наголосив, що виступи за збірну Мексики завжди були для нього не звичним обов’язком, а великою честю та привілеєм.

За словами воротаря, нинішній збір стане для нього останнім у складі національної команди. Водночас він підкреслив, що підходить до цього етапу з особливими емоціями — із великим досвідом, спогадами та тією ж мрією, яка супроводжувала його з дитинства.

Знову одягнути цю футболку ніколи не було рутиною. Це було привілеєм. Сьогодні починається мій останній збір. Але цього разу я дивлюся на нього інакше. З серцем, яке стало повнішим, з більшою кількістю шрамів, спогадів і тією ж мрією, як у того хлопця, який колись мріяв захищати цей герб. Я пережив неможливі ночі, стадіони, гімни, які досі змушують мене тремтіти, і моменти, що змінили моє життя назавжди. І все ж… щоразу, коли кличе Мексика, щось усередині мене починається знову. Можливо, футбол рахує роки. Але пристрасть ніколи не вміла рахувати час. Я вдома. Я зі своєю збірною. І поки існує шанс боротися за цю країну — моя душа завжди буде там першою. Гільєрмо Очоа голкіпер збірної Мексики

Для Очоа майбутній мундіаль стане вже шостим у кар’єрі. Це історичне досягнення для воротаря, який протягом багатьох років був одним із символів збірної Мексики та неодноразово ставав героєм команди на великих турнірах.

На чемпіонаті світу Мексика зіграє в одній групі з ПАР, Південною Кореєю та Чехією. Саме після цього турніру Очоа планує поставити крапку у своїй багаторічній кар’єрі в національній команді.

