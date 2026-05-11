Сергій Разумовський

Тренерський штаб збірної Аргентини, який очолює Ліонель Скалоні, визначився з розширеним списком футболістів, які претендують на участь у чемпіонаті світу 2026 року.

До попередньої заявки чинних чемпіонів світу увійшла велика група гравців із європейських та південноамериканських клубів. У списку є як досвідчені лідери національної команди, зокрема Ліонель Мессі, Еміліано Мартінес, Ніколас Отаменді, Родріго де Поль та Лаутаро Мартінес, так і молоді футболісти, які лише борються за місце в остаточній заявці на турнір.

Водночас поза розширеним списком залишився атакувальний півзахисник Роми Пауло Дібала. На рахунку футболіста 40 матчів у складі збірної Аргентини, однак цього разу тренерський штаб Скалоні не включив його до переліку кандидатів на поїздку на чемпіонат світу.

👥 Повна розширена заявка збірної Аргентини на ЧС-2026

🧤 Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Херонімо Рульї (Марсель), Вальтер Бенітес (ПСВ), Хуан Муссо (Атлетіко), Факундо Камбесес (Расінг), Сантьяго Бельтран (Рівер Плейт).

🛡 Захисники: Агустін Хіай (Палмейрас), Науель Моліна (Атлетіко), Гонсало Монтьєль (Рівер Плейт), Херман Песселья (Рівер Плейт), Ніколас Капальдо (Гамбург), Кевін Мак Аллістер (Юніон), Лукас Мартінес (Рівер Плейт), Маркос Сенесі (Борнмут), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Леонардо Балерді (Марсель), Лаутаро Ді Лолло (Бока Хуніорс), Саїд Ромеро (Хетафе), Факундо Медіна (Марсель), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Маркос Акунья (Рівер Плейт), Габріель Рохас (Расінг).

🧠 Півзахисники: Максімо Перроне (Комо), Леандро Паредес (Бока Хуніорс), Гідо Родрігес (Валенсія), Анібаль Морено (Рівер Плейт), Енцо Фернандес (Челсі), Родріго де Поль (Атлетіко), Есекіель Паласіос (Баєр), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Джованні Ло Чельсо (Бетіс), Ніко Пас (Комо), Ніколас Домінгес (Ноттінгем), Мільтон Дельгадо (Бока Хуніорс), Алан Варела (Порту), Есекіель Фернандес (Баєр), Еміліано Буендіа (Астон Вілла), Валентін Барко (Страсбург), Тьяго Альмада (Атлетіко), Томас Аранда (Бока Хуніорс).

🎯 Нападники: Джуліано Сімеоне (Атлетіко), Хуліан Альварес (Атлетіко), Ніколас Гонсалес (Атлетіко), Алехандро Гарначо (Челсі), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Лаутаро Мартінес (Інтер), Сантьяго Кастро (Болонья), Франко Мастантуоно (Реал), Джанлука Престіанні (Бенфіка), Клаудіо Ечеверрі (Жирона), Матіас Соуле (Рома), Хосе Мануель Лопес (Палмейрас), Матео Пеллегріно (Парма).

На чемпіонаті світу 2026 року збірна Аргентини виступатиме у групі J. Суперниками команди Ліонеля Скалоні на груповому етапі стануть Австрія, Алжир та Йорданія.

Аргентина підходитиме до турніру у статусі чинного чемпіона світу. На попередньому мундіалі команда Скалоні здобула титул, перемігши у фіналі Францію в серії пенальті після результативної нічиєї в основний та додатковий час.

