Ексфутболіст Динамо Тіберіу Гіоане висловився про трансфер нападника Владіслава Бленуце. Його слова наводить Sport Total.

Я бачив його гру тільки по телевізору, він забив у свої ворота. Він грає погано і так іде матч за матчем. Ми з Флоріном Чернатом разом зіграли 500 матчів у київському Динамо і жодного разу не забивали у свої ворота. Владіслав не встиг провести і два поєдинки, як забив у свої.

Все могло б бути інакше, якби він успішно дебютував в Україні. На жаль, наразі все погано. Ймовірно, Бленуце залишить київський клуб під час зимового трансферного вікна. Вони розійдуться із клубом. Шкода, я не знав про ситуацію з його постами в соцмережах, - пояснив Гіоане.