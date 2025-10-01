Перед матчем основного етапу Ліги конференцій проти Динамо клуб АПЛ Крістал Пелес підготував для своїх уболівальників невеликий анонс суперника.

Примітно, що на сайті англійського клубу правильно вказали назву міста Kyiv замість Kiev та зазначили, що українська команда не може проводити домашні ігри на рідному стадіоні через вторгнення Росії.

В огляді гравців Крістал Пелес згадав, що Динамо продало найкращого бомбардира УПЛ Владислава Ваната, але у складі киян є інший сильний виконавець. Особливу увагу привернули слова про ветерана української збірної Андрія Ярмоленка, який раніше виступав за Вест Хем і часто грав проти Крістал Пелес.

Гра Динамо проти Крістал Пелас відбудеться 2 жовтня, старт о 19:45 за київським часом.