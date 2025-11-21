Колишній нападник і тренер Динамо Максим Шацьких розповів про потенційне продовження кар'єри в українській Прем'єр-лізі.

Вибачте, але по Андіжану я нічого не говоритиму, тому навіть не питайте. Звісно, маю пропозиції. А куди, поки не скажу, скоро самі все дізнаєтесь.

ФК Азія? Ми зустрічалися, ведемо переговори. Просто я така людина, що тільки коли поставлю підпис у документі, то зможу про це відкрито говорити. Але поки підпис я ніде не ставив, ведемо переговори.

Чи зверталися із пропозицією з УПЛ? Поки що ні. Ну, а чому ні? Звісно, цікаво. Чекаю на будь-які пропозиції. От якщо будуть якісь варіанти, я подумаю. Але Динамо у пріоритеті, це зрозуміло, і навіть не обговорюється.

Щодо Шахтаря, такого ніколи не буде, ви самі це прекрасно розумієте. Вони мають іншу політику, тому навіть немає сенсу про це говорити.

Намагаюся по можливості дивитися всі ігри УПЛ, а не лише Динамо та Шахтаря. У мене все показує, тому, якщо є можливість і дозволяє час, то дивлюся всі ігри й стежу за статистикою, – повідомив Шацьких в інтерв'ю Sport-express.ua.