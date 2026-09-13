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Колумбійський гравець приєднався до нової команди на правах вільного агента. Термін дії угоди офіційно не розголошується. Водночас Transfermarkt зазначає, що контракт Родрігеса з Атлетико Насьональ розрахований до 30 червня 2027 року.

Попереднім клубом Хамеса була Міннесота. У липні футболіст залишив американську команду, до якої приєднався в лютому. За час виступів у складі Міннесоти Родрігес провів вісім матчів і записав до свого активу дві результативні передачі.

Атлетико Насьональ стане 14-м клубом у професійній кар’єрі Хамеса Родрігеса. Для півзахисника цей трансфер також означає повернення до чемпіонату Колумбії після тривалої перерви. Востаннє він виступав на батьківщині у складі Енвігадо, який залишив у 2008 році.

Після від’їзду з Колумбії Родрігес грав за Банфілд, Порту, Монако, Реал і Баварію. Також у його кар’єрі були Евертон, Аль-Райян, Олімпіакос, Сан-Паулу, Райо Вальєкано та Леон, а також американська Міннесота.

Хамес залишається одним із найвідоміших футболістів Колумбії останніх років. На чемпіонаті світу-2026 він взяв участь у всіх п’яти матчах національної збірної.