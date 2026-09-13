Вінгер Атлетіка з Більбао Іньякі Вільямс оголосив про завершення міжнародної кар’єри у складі збірної Гани. Футболіст ухвалив це рішення у віці 32 років.

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Вільямс зазначив, що відчуває готовність завершити свій шлях у національній команді. За його словами, він залишає збірну щасливим і сповненим гордості, адже щоразу віддавав усі сили, коли виходив на поле у футболці Гани.

Футболіст наголосив, що збірна та країна дали йому значно більше, ніж лише футбольний досвід. Представляючи Гану, він зміг повернутися до власного коріння, відчути тісніший зв’язок із батьківщиною та усвідомити особливу гордість від можливості виступати під її прапором.

Вільямс також подякував усім, хто був частиною його шляху в національній команді, а також уболівальникам за підтримку та любов. Він запевнив, що Гана назавжди залишиться важливою частиною його життя, а сам футболіст продовжить стежити за виступами збірної та підтримувати її як звичайний уболівальник.

Іньякі Вільямс дебютував за національну команду Гани у вересні 2022 року. Загалом він провів за збірну 28 матчів і забив два голи. На чемпіонаті світу 2026 року нападник зіграв у двох поєдинках.

До переходу під прапор Гани Вільямс виступав за юнацькі та молодіжні збірні Іспанії. У складі команди Іспанії U-21 він провів 17 матчів. Крім того, у 2016 році футболіст зіграв один товариський поєдинок за дорослу збірну Іспанії.