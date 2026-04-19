Сергій Разумовський

Тоттенгем близький до підписання лівого захисника Ліверпуля Ендрю Робертсона. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, лондонський клуб уже досяг принципової домовленості з досвідченим шотландцем щодо майбутнього контракту, який може бути розрахований до 2028 року.

За інформацією джерела, сам футболіст позитивно налаштований на зміну клубу і готовий приєднатися до Тоттенгема вже в липні. Водночас ключовою умовою для завершення переходу залишається збереження лондонцями прописки в англійській Прем’єр-лізі. Якщо команда уникне вильоту, трансфер може отримати реальні шанси на втілення.

Раніше в медіа вже з’являлася інформація, що Робертсон має намір залишити Ліверпуль після завершення нинішнього сезону. Шотландець виступає за мерсисайдський клуб із літа 2017 року, коли перейшов із Галл Сіті за 9 мільйонів євро. За цей час він став одним із ключових виконавців команди та одним із найстабільніших лівих захисників в англійському футболі.

Попри кризове становище Тоттенгема в чемпіонаті, клуб, схоже, вже працює над посиленням складу на майбутнє. Наразі шпори перебувають у зоні вильоту, посідаючи 18-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Після 33 турів команда має у своєму активі 31 очко, тому боротьба за збереження місця в еліті для неї залишається надзвичайно напруженою.

Що стосується статистики Робертсона, то за час виступів у складі Ліверпуля він провів 374 матчі в усіх турнірах. У цих поєдинках захисник забив 13 м’ячів і віддав 69 результативних передач, що підкреслює його вагомий внесок не лише в оборонні дії команди, а й у розвиток атак.