Павло Василенко

Майбутнє Томаса Мюллера остаточно визначено: німецький ветеран залишиться у складі Ванкувер Вайткепс. Канадський клуб MLS скористався опцією продовження контракту і залишить 36-річного нападника ще на один сезон.

Оголошення пролунало лише через два дні після поразки Вайткепс у фіналі MLS від Інтер Маямі, який переміг з рахунком 3:1. Попри невдачу, спортивний директор клубу Аксель Шустер підкреслив, що Ванкувер рухається за чітким планом.

«Ми будували цю команду протягом кількох років, і більшість гравців повернеться у 2026-му, щоб продовжити розвивати фундамент, який ми створили. Наш рекордний сезон щойно завершився, але підготовка до нового вже триває кілька місяців. Ми готові стартувати у січні».

Мюллер приєднався до канадського клубу влітку після 25 років у мюнхенській Баварії. У своєму першому півсезоні за Ванкувер він встиг забити дев’ять голів і віддати чотири результативні передачі в 13 матчах у всіх турнірах, швидко ставши ключовою фігурою атаки команди.