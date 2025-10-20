Павло Василенко

Футбольний світ сколихнула тривожна новина – легендарний уругваєць Дієго Форлан потрапив до лікарні з життєво небезпечною травмою. 46-річного ексфорварда Манчестер Юнайтед та Атлетіко доставили прямо з поля після важкого зіткнення у ветеранському матчі.

Інцидент стався під час поєдинку Олд Бойз проти Олд Крістіанс у рамках Ліги Університетська 40+. Після удару суперника Форлан упав і не зміг підвестися. Його негайно госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.

За інформацією The Sun, саме швидка реакція медиків врятувала життя легендарному футболісту. Лікарі діагностували три зламані ребра та частковий колапс легені – з легеневої порожнини довелося виводити рідину.

Нині стан Форлана стабільний, він поступово одужує, але за рекомендацією лікарів залишатиметься у лікарні щонайменше до вівторка. Уругваєць уже пробачив суперника, підкресливши, що епізод був чистою випадковістю.

Нагадаємо, Форлан – жива легенда. За кар’єру він виступав за Манчестер Юнайтед, Вільярреал, Інтер та Атлетіко, вигравав АПЛ, Кубок Англії, Лігу Європи, Суперкубок Європи та Копа Америка зі збірною Уругваю.