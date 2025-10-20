Павло Василенко

Колишній гравець мадридського Реала Ройстон Дренте переніс інсульт.

Протягом своєї кар'єри Дренте виступав за Феєноорд, Реал Мадрид, Евертон, Редінг, Спарту Роттердам та Расінг Мурсія, вигравши Суперкубок Іспанії та титул чемпіона Іспанії.

38-річний нідерландець завершив кар'єру у 2023 році. У той час він долучився до аматорського клубу Ребеллен. Він також продовжував займатися футболом як телевізійний коментатор Ziggo Sport.

Дренте працював у сфері охорони здоров'я. Він також спробував себе в музиці та акторській майстерності, а ще керував магазином одягу.

На жаль, останніми годинами в соціальних мережах з'явилися тривожні новини щодо здоров'я півзахисника – Дренте переніс інсульт.

Ройстона доставили до лікарні. Однак його життю нічого не загрожує. Наразі йому найбільше потрібен відпочинок.

«У п’ятницю Ройстон Дренте переніс інсульт. Наразі він перебуває під належним наглядом і в надійних руках. Клуб та ті, хто бере участь у його лікуванні, сподіваються на швидке одужання», – йдеться у заяві клубу Ребеллен.

Родина Ройстона просить про спокій та приватність у цей складний час, щоб забезпечити йому необхідну підтримку та простір для одужання.

Незважаючи на блискучу клубну кар'єру, нідерландець не досяг особливих успіхів у національній збірній. Його єдине велике досягнення було у складі молодіжної команди, коли він виграв Євро-2007 серед гравців до 21 року. Однак за національну збірну Нідерландів він провів лише один матч.