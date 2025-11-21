Колишній нападник і тренер Динамо Максим Шацьких повідомив, що півзахисник киян Микола Шапаренко міг продовжити кар'єру в Лаціо або Фіорентині. Хавбек зустрічається з донькою фахівця.

Чесно скажу, рідко спілкуємося. Вільний час у нас не завжди збігається, та й не хочеться його зайвий раз смикати, у нього складний графік – єврокубки-чемпіонат-збірна. Тепер знову чемпіонат. Жодних порад я не даю, він і так все знає, що повинен робити на футбольному полі, і в нього це добре виходить.

Звичайно, шкода, що Динамо його не відпустило, коли були пропозиції. Хлопцю треба було їхати та перевірити себе на вищому рівні. Але є як є. Думаю, мотивації в нього достатньо.

Пропозиції від Фіорентини та Лаціо точно були, а щодо інших команд, я не знаю. Напевно, він хотів поїхати й перевірити свої сили на вищому рівні, але керівництво вирішило, що він має ще принести користь Динамо. У мене свого часу теж були пропозиції, але якщо керівництво так вирішило, то значить так потрібно. Сьогодні йому не треба про це думати, це вже історія. Шапаренко знову треба доводити, щоб отримати нові пропозиції. Усьому свій час, – заявив Шацьких в інтерв'ю Sport-express.ua.