Сергій Разумовський

Нігерійський вінгер київського Динамо Шола Огундана найближчі дні не зможе працювати в загальній групі. Футболіст переніс невелике хірургічне втручання, через що тимчасово залишиться поза тренувальним процесом команди.

Про стан здоров’я гравця повідомила пресслужба Динамо. Головний лікар клубу Андрій Шморгун розповів, що Огундані провели мікрооперацію на ступні. Медики видалили гематому, яка утворилася після удару під час одного з тренувань.

За словами представника клубу, травма супроводжувалася запаленням. Саме воно спричинило необхідність провести медичну процедуру та на певний час обмежити навантаження на ушкоджену кінцівку.

Орієнтовний термін відновлення нігерійського футболіста становить від десяти до 14 днів. Після завершення цього періоду Огундана зможе поступово повернутися до тренувань у загальній групі.

Нагадаємо, захисник Динамо уникнув найгіршої травми у футболі.