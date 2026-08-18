Сергій Разумовський

Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко уникнув найгіршого сценарію після ушкодження коліна. За словами журналіста та коментатора Ігоря Циганика, футболіст переніс артроскопію, під час якої лікарі встановили, що його зв’язки залишилися цілими.

Циганик розповів, що напередодні спілкувався з Вівчаренком і дізнався про позитивні результати медичного втручання. Під час артроскопії медики виявили в коліні певні проблемні ділянки та видалили непотрібні тканини.

Попри те, що серйозного пошкодження зв’язок вдалося уникнути, захисникові все одно знадобиться час для відновлення. Очікується, що Вівчаренко пропустить щонайменше один-два місяці.

Водночас термін його відсутності не буде настільки тривалим, як передбачалося раніше. Спочатку повідомлялося, що футболіст може вибути приблизно на пів року або навіть довше через необхідність тривалої реабілітації.

Тепер ситуація має значно оптимістичніший вигляд. Остаточні строки повернення Вівчаренка до тренувань і матчів залежатимуть від перебігу відновлення та рекомендацій лікарів.

Також стало відомо, коли голкіпер Динамо Руслан Нещерет повернеться на поле.