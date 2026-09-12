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Півзахисник Кривбаса Бара Лін відновив повноцінні тренування з командою. За інформацією «ТаТоТаке», попри чутки щодо можливого майбутнього футболіста, 22-річний ізраїльтянин залишається у складі криворізького клубу.

Лін отримав рецидив травми під час липневого контрольного матчу проти Лівого Берега. Через ушкодження хавбек тривалий час працював за індивідуальною програмою та не брав участі у повноцінних тренуваннях разом із партнерами.

Лін все ж не зміг зіграти у матчі шостого туру УПЛ Кривбас – Харків. Однак поєдинок все ж довелося перенести через затяжну повітряну тривогу.

Востаннє ізраїльський півзахисник виходив на поле в офіційному поєдинку 23 травня. Тоді він зіграв проти Олександрії.