Бразильський півзахисник Шахтаря Ізаке Сілва поділився думкою про турецького головного тренера донецької команди Арда Турана, який прийняв клуб влітку.

За словами Ізаке, Туран є справжньою легендою і його робота допомогла хавбеку прогресувати відразу в кількох елементах гри.

«Містер дуже допоміг мені покращити стиль гри, бачення поля і те, як я можу вписатися в загальну побудову команди. Авжеж, усі його поради я сприймаю максимально серйозно та намагаюся реалізовувати їх на полі.

Також я бачив його гру як футболіста, і це залишило найкраще враження. Для мене це справжній скарб – отримувати поради від такого талановитого в минулому гравця. Було б незабутньо, якби я зміг втілити ці поради на полі», – цитує Ізаке пресслужба Шахтаря.