Легіонер Шахтаря висловився про Турана: «Для мене це справжній скарб»
Ізаке Сілва оцінив наставника донеччан
близько 1 години тому
Бразильський півзахисник Шахтаря Ізаке Сілва поділився думкою про турецького головного тренера донецької команди Арда Турана, який прийняв клуб влітку.
За словами Ізаке, Туран є справжньою легендою і його робота допомогла хавбеку прогресувати відразу в кількох елементах гри.
«Містер дуже допоміг мені покращити стиль гри, бачення поля і те, як я можу вписатися в загальну побудову команди. Авжеж, усі його поради я сприймаю максимально серйозно та намагаюся реалізовувати їх на полі.
Також я бачив його гру як футболіста, і це залишило найкраще враження. Для мене це справжній скарб – отримувати поради від такого талановитого в минулому гравця. Було б незабутньо, якби я зміг втілити ці поради на полі», – цитує Ізаке пресслужба Шахтаря.
11 грудня о 22:00 за київським часом донецький клуб проведе виїзний матч проти мальтійської команди Хамрун Спартанс у рамках п'ятого туру основної стадії Ліги конференцій.