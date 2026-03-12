Олександр Сукманський

Лех Познань прийматиме донецький Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА. Для обох команд це буде перша в історії офіційна зустріч.

Лех Познань вийшов до 1/8 фіналу після перемоги в плей-оф раунді над фінським КуПС. Перед цим польський клуб зазнав двох поспіль поразок в Екстракласі, що суттєво ускладнило їхні шанси на чемпіонство, а також вилетів з Кубка Польщі. У Лізі конференцій цього сезону Лех не знає поразок на домашньому стадіоні (3 перемоги, 1 нічия). У сезоні 2022/23 команда також доходила до 1/8 фіналу, де пройшла Юргорден з загальним рахунком 5:0.

Шахтар Донецьк повернувся після зимової паузи з трьома перемогами поспіль у чемпіонаті України. У груповому етапі Ліги конференцій українці посіли високе місце (4 перемоги, 1 нічия, 1 поразка) і вийшли в плей-оф без плей-оф раунду. Усі три виїзні матчі групового етапу Шахтар завершив з 2+ голами. 70% голів у груповому раунді (7 з 10) команда забила після перерви. Через війну в Україні Шахтар проводить домашні єврокубкові матчі в різних містах, цього сезону базується в Кракові (Польща).

Історично Лех не програвав українським командам у двох матчах (1 перемога, 1 нічия), тоді як «Шахтар» виграв 2 з 3 зустрічей з польськими клубами (1 поразка).

Статистичні факти:

Лех Познань завдав найбільше ударів у площину воріт серед усіх команд Ліги конференцій цього сезону (49).

Лех програвав по ходу першого тайму лише в одному з останніх 22 офіційних матчів.

Кауа Еліас може провести перший старт за «Шахтар» у 2026 році – усі його 5 попередніх єврокубкових голів сезону були забиті в переможних матчах команди.

Ключові гравці:

Мікаель Ішак (Лех) – 15 ударів у площину в Лізі конференцій (другий показник після одного з гравців), 4 з 5 голів у груповому етапі забив до перерви.

У Леха триває відсутність через травму Каміля Якубчика.

У Шахтаря немає суттєвих кадрових втрат.

Матч відбудеться на нейтральному полі в Польщі.

