Лехія з трьома українцями на полі в 1/8 фіналу Кубка Польщі приймала Гурнік. Матч у Гданську завершився з рахунком 1:3.

Поточний лідер Екстракляси після серії невдач у чемпіонаті хотів реабілітуватися з кубковій дуелі. Ексгравець молодіжної збірної України Максим Хлань вперше зіграв проти колишньої команди.

«Польський Шахтар» до перерви двічі розписався у воротах суперника, дозволивши Лехії скоротити відставання в рахунку - Желізко знайшов на дальній стійці В'юнника, а той переправив м'яч на Курміновського.

Фінальну крапку в зустрічі поставив Соу, який спочатку виграв дуель з захисниками Лехії, а потім з хірургічною точністю оформив дубль.

Лехія з перших хвилин випустила на поле Івана Желізка та Богдана В'юнника, якого на 63-й хвилині поміняв орендований динамівець Антон Царенко. Центрбек Максим Дячук, який також належить Динамо, провів гру в запасі.

Півзахисник Гурніка Максим Хлань провів увесь матч, проте результативно не відзначався.

Кубок Польщі. 1/8 фіналу

Лехія - Гурнік 1:2

Голи: Курміновський, 39 - Яницький, 31, Соу, 33, 84

5 грудня Гурнік чекатиме Лехію з візитом у відповідь в рамках 18 туру Екстраклясою перед зимовою перервою.