Українська дуель в Кубку Польщі визначила чвертьфіналіста
Лехія приймала Гурнік
19 хвилин тому
Лехія з трьома українцями на полі в 1/8 фіналу Кубка Польщі приймала Гурнік. Матч у Гданську завершився з рахунком 1:3.
Поточний лідер Екстракляси після серії невдач у чемпіонаті хотів реабілітуватися з кубковій дуелі. Ексгравець молодіжної збірної України Максим Хлань вперше зіграв проти колишньої команди.
«Польський Шахтар» до перерви двічі розписався у воротах суперника, дозволивши Лехії скоротити відставання в рахунку - Желізко знайшов на дальній стійці В'юнника, а той переправив м'яч на Курміновського.
Фінальну крапку в зустрічі поставив Соу, який спочатку виграв дуель з захисниками Лехії, а потім з хірургічною точністю оформив дубль.
Лехія з перших хвилин випустила на поле Івана Желізка та Богдана В'юнника, якого на 63-й хвилині поміняв орендований динамівець Антон Царенко. Центрбек Максим Дячук, який також належить Динамо, провів гру в запасі.
Півзахисник Гурніка Максим Хлань провів увесь матч, проте результативно не відзначався.
Кубок Польщі. 1/8 фіналу
Лехія - Гурнік 1:2
Голи: Курміновський, 39 - Яницький, 31, Соу, 33, 84
5 грудня Гурнік чекатиме Лехію з візитом у відповідь в рамках 18 туру Екстраклясою перед зимовою перервою.
Поділитись