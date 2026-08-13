Сергій Разумовський

Ковентрі може стати одним із претендентів на оренду українського вінгера Михайла Мудрика. Представник англійської Прем’єр-ліги зацікавлений у посиленні атакувальної лінії та може скористатися готовністю Челсі тимчасово відпустити футболіста.

Як повідомляє Coventry Live, лондонський клуб відкритий до варіанту з орендою 25-річного українця. Челсі прагне, щоб Мудрик отримав стабільну ігрову практику, повернувся до оптимальних фізичних кондицій і поступово набрав колишню форму після тривалої перерви, пов’язаної з дискваліфікацією.

Ковентрі є одним із клубів, які можуть розглянути можливість запрошення Мудрика. Команда Френка Лемпарда готується до свого першого сезону в АПЛ із 2001 року та вже витратила 86,2 мільйона фунтів на трансфери під час нинішнього літа.

Для Ковентрі потенційна оренда українського вінгера могла б стати способом посилити склад без необхідності одразу здійснювати ще один дорогий трансфер. Мудрик, своєю чергою, отримав би можливість регулярно виходити на поле та повернути собі впевненість після тривалої вимушеної паузи.

Нагадаємо, у грудні 2024 року в організмі Михайла Мудрика виявили мельдоній, який входить до переліку заборонених препаратів. Унаслідок цього український футболіст тривалий час не міг брати участь в офіційних матчах.

Після скасування дискваліфікації Мудрик провів три поєдинки у складі Челсі. Новий головний тренер лондонського клубу Хабі Алонсо використовував українця у товариських матчах, надавши йому загалом 39 хвилин ігрового часу. За цей період він відзначився однією передачею, що призвела до голу.