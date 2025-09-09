Леоненко: «У Ноттінгемі Зінченко може впевнено сісти на лавку»
Експерт сказав все, що думає про лідера збірної України
40 хвилин тому
Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко в інтерв’ю сайту BLIK.ua поділився думками про перехід 28-річного універсала Олександра Зінченка з Арсеналу до Ноттінгем Форест на правах оренди.
«Я жодного разу не бачив, щоб Зінченко робив ривки, хоча проти французів зіграв непогано. У Ноттінгемі він може впевнено сісти на лавку, якщо зробить пару помилок, тому що там зірок з неба не хапають, люди виходять і вмирають на полі.
Це в Арсеналі Зінченко був на відпочинку, адже «каноніри» постійно контролювали м'яч і пішки ходили, ось тому вони і не можуть виграти АПЛ».
Зазначимо, що оренда Зінченка у Ноттінгем Форест розрахована до 30 червня 2026 року. Саме тоді й спиває його контракт з Арсеналом.