Ноттінгем Форест розпочав пошуки нового головного тренера після звільнення Нуну Ешпіріту Санту, контракт з яким було продовжено лише у червні до 2028 року.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, головним претендентом на вакантну посаду є колишній наставник Тоттенгема Анге Постекоглу, який нині перебуває без роботи після звільнення з лондонського клубу.

Серед інших кандидатур обговорюються Жозе Моурінью, який нещодавно залишив Фенербахче, а також Марку Сілва, нинішній тренер Фулгема, який імпонує власнику клубу Евангелосу Марінакісу.

Після трьох турів Англійської Прем’єр-ліги Форест посідає десяте місце, маючи у своєму активі чотири очки.