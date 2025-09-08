Ребров оцінив виступ Зінченка у матчі з Францією: «Я не побачив, що він не зіграв жодної гри в цьому сезоні»
Фахівець відзначив футболіста
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав прес-конференцію перед матчем із командою Азербайджану.
Наставник висловився щодо позиції Олександра Зінченка у матчі проти Азербайджану, а також відзначив якості гравці, який попри відсутність ігрової практики демонструє чудовий рівень гри.
«Де зіграє Зінченко? Завтра подивитеся. Коли Олександр на полі, він на будь-якій позиції дуже допомагає команді. Він грає серцем, грає за Україну. Як ви бачили у матчі із Францією. На жаль, він не мав практики в Арсеналі. Я впевнений, він матиме практику в Ноттінгем Форест. Але коли він приїжджає до збірної. Я не побачив, що він не зіграв жодної гри в цьому сезоні».
Поєдинок кваліфікації ЧС-2026 між Україною та Азербайджаном відбудеться 9 вересня у Баку та розпочнеться о 19:00 за київським часом. У квартеті D разом з Україною та Азербайджаном виступають Франція та Ісландія. У стартовому турі синьо-жовті поступилися французам 0:2, а азербайджанці зазнали поразки від Ісландії 0:5.
Раніше Ребров відреагував на звільнення головного тренера Азербайджану.
Поділитись