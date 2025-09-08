Сергій Стаднюк

Футболіст збірної України Олександр Зінченко перед матчем другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану висловився щодо позиції, на якій йому більше подобається грати. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

❓ У відборі до ЧС-2026 збірна України стартувала матчем із фаворитом групи, Францією, а зараз на вас очікує гра зі слабшою командою. Як у психологічному плані себе налаштувати та не допустити недооцінки суперника?

Слабких суперників на рівні національних збірних немає. Ми маємо бути готовими та налаштованими на цю гру на сто відсотків. Олександр Зінченко

❓ Олександре, на якій позиції ми побачимо тебе в завтрашньому поєдинку — у центрі поля чи на фланзі? І де тобі комфортніше грати?

Де мене буде бачити головний тренер, на тій позиції я й готовий грати й віддавати всього себе на футбольному полі. Головне — бути корисним команді. Олександр Зінченко

Нагадаємо, у минулому матчі збірна Ісландії розгромила Азербайджан (5:0) і очолила групу D. Перед грою з Україною суперник звільнив головного тренера Фернанду Сантуша.

Наставник «синьо-жовтих» Сергій Ребров уже заявив, що це рішення вплине на підготовку до поєдинку.