Леоненко: «Україна останні матчі виграє випадково»
Експерт висловся про шанси синьо-жовтих
близько 2 годин тому
Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко в інтерв'ю сайту BLIK.ua поділився очікуваннями від матчу відбору кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Франція – Україна.
«Хочеться, щоб у цьому матчі Україна зачепилась за якісь очки. Але навіть якщо програємо, то найважливіша гра буде проти Ісландії. Саме з ними ми боротимемося за друге місце. Навіть якщо обіграємо Францію, ще нічого не буде вирішено. Ось що найнеприємніше. Україна останні матчі виграє випадково, граючи добре лише один тайм, як і Динамо.
Звісно, шансів у французів більше. По-перше – вони грають удома, а по-друге – у них навіть запасні сильніші, ніж наша основа. Навіть деякі французькі уболівальники цікавіші за наших футболістів».
Після чотирьох турів відбору до Мундіалю Україна посідає друге місце у своїй групі, маючи сім очок. У Франції перша поизція та 10 балів.
Матч Франція – Україна пройде сьогодні та розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Поділитись