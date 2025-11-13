Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко в інтерв'ю сайту BLIK.ua поділився очікуваннями від матчу відбору кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Франція – Україна.

«Хочеться, щоб у цьому матчі Україна зачепилась за якісь очки. Але навіть якщо програємо, то найважливіша гра буде проти Ісландії. Саме з ними ми боротимемося за друге місце. Навіть якщо обіграємо Францію, ще нічого не буде вирішено. Ось що найнеприємніше. Україна останні матчі виграє випадково, граючи добре лише один тайм, як і Динамо.

Звісно, шансів у французів більше. По-перше – вони грають удома, а по-друге – у них навіть запасні сильніші, ніж наша основа. Навіть деякі французькі уболівальники цікавіші за наших футболістів».