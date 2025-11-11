У четвер, 13 листопада 2025 року, о 21:45 за київським часом пройде матч п'ятого туру відбору на чемпіонат світу 2026 року між збірними України та Франції.

Обслуговуватиме поєдинок бригада арбітрів на чолі зі словенським суддею Славко Вінчичем.

Цей рефері вже двічі працював на іграх за участю української команди, і обидва рази синьо-жовті уникали поразок. У вересні 2021 року Україна зіграла внічию з Францією (1:1), а у жовтні 2023 року обіграла Північну Македонію з рахунком 2:0.

Раніше стало відомо, що Довбик не зможе зіграти в матчах проти Франції та Ісландії.