Джерело: «Тоттенгем» не збирається продавати Кейна у «Баварію»
Левандовські, який в червні повідомляв, що у нього з «Баварією» все скінчено, повернувся в мюнхенський клуб
Німецький гранд не відпускає поляка в «Барселону»
09:06
Нападник «Баварії» Роберт Левандовські прибув до Мюнхена для початку тренувань, повідомляє Bild.
Повідомляється, що Левандовскі приїхав без сім'ї, адже 12-го липня о 10:00 почнеться перше тренування « Баварії », присвячена підготовці до нового сезону.
У червні Левандовскі заявляв, що має намір покинути « Баварію » і більше не хоче мати справ з клубом.
Каталонська « Барселона » кілька разів робила спроби придбати Левандовскі, але кожен раз отримувала відмова від « Баварії ».
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