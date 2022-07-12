Левандовські, який в червні повідомляв, що у нього з «Баварією» все скінчено, повернувся в мюнхенський клуб

Німецький гранд не відпускає поляка в «Барселону»

Нападник «Баварії» Роберт Левандовські прибув до Мюнхена для початку тренувань, повідомляє Bild.

Повідомляється, що Левандовскі приїхав без сім'ї, адже 12-го липня о 10:00 почнеться перше тренування « Баварії », присвячена підготовці до нового сезону.

У червні Левандовскі заявляв, що має намір покинути « Баварію » і більше не хоче мати справ з клубом.

Каталонська « Барселона » кілька разів робила спроби придбати Левандовскі, але кожен раз отримувала відмова від « Баварії ».