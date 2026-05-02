Володимир Кириченко

Центральний нападник Барселони Роберт Левандовський може стати гравцем Ювентуса. Про це повідомляє TuttoSport.

37-річний поляк готовий приєднатись до «б’янконері» у випадку, якщо ті кваліфікуються до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Наразі Роберт бачить Ювентус як найбільш привабливий та ймовірний варіант, якщо покине Барселону вільним агентом.

Каталонці запропонували Левандовському продовжити контракт, який розрахований до 30 червня 2026-го, зі зниженням зарплати на половину, але той не бажає розглядати такий варіант.

Агент гравця Піні Захаві уже зустрівся з представниками Ювентуса та домовився про контракт на 1 рік із зарплатою у розмірі 6 мільйонів євро плюс бонуси.

Нагадаємо, Левандовський – найстарший гравець із 100 гольовими діями в Ла Лізі у XXI столітті.