Павло Василенко

Погані новини для фанатів Барселони – Роберт Левандовський отримав травму під час жовтневих зборів національної збірної Польщі. Каталонський клуб підтвердив, що нападник порвав підколінне сухожилля.

У Барселоні запевняють, що ушкодження не є серйозним, однак терміни повернення 37-річного форварда поки що невідомі – усе залежатиме від темпів його відновлення.

Це вже друга втрата поляка цього сезону: раніше він пропустив матч проти Мальорки через проблеми з м’язами. Тепер під сумнівом і його участь у поєдинку з Жироною.

За даними Mundo Deportivo, термін відновлення може скласти від трьох до шести тижнів. У найгіршому разі Левандовський пропустить до дев’яти матчів блауграни.

У поточному сезоні Роберт провів 9 матчів, забив 4 голи і залишається ключовою фігурою в атаці команди Гансі Фліка.

Його контракт з Барселоною діє до 30 червня 2026 року, однак поки невідомо, чи буде він продовжений.

Якщо Левандовський не зможе зіграти, головним кандидатом на заміну стане Ферран Торрес, який уже кілька разів виходив у старті замість польського ветерана.