Володимир Кириченко

Нападник Барселони Роберт Левандовський досяг позначки у 100 результативних дій у Ла Лізі, ставши найстаршим футболістом у XXI столітті, якому підкорилося це досягнення.

У матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії проти Хетафе (2:0) Левандовський віддав результативну передачу на Маркуса Решфорда. Це дозволило йому довести загальний показник у Ла Лізі до 100 гольових дій.

На рахунку польського форварда 81 забитий м’яч і 19 асистів у чемпіонаті Іспанії.

Досягнувши цієї позначки у віці 37 років і 247 днів, Левандовський став найстаршим гравцем XXI століття з подібним показником у Ла Лізі.

Зазначимо, поляк виступає за Барселону з літа 2022 року.

