Левандовський – найстарший гравець із 100 гольовими діями в Ла Лізі у XXI столітті
Форвард Барселони встановив чергове досягнення
близько 1 години тому
Нападник Барселони Роберт Левандовський досяг позначки у 100 результативних дій у Ла Лізі, ставши найстаршим футболістом у XXI столітті, якому підкорилося це досягнення.
У матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії проти Хетафе (2:0) Левандовський віддав результативну передачу на Маркуса Решфорда. Це дозволило йому довести загальний показник у Ла Лізі до 100 гольових дій.
На рахунку польського форварда 81 забитий м’яч і 19 асистів у чемпіонаті Іспанії.
Досягнувши цієї позначки у віці 37 років і 247 днів, Левандовський став найстаршим гравцем XXI століття з подібним показником у Ла Лізі.
Зазначимо, поляк виступає за Барселону з літа 2022 року.
