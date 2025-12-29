Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про кадрову ситуацію в таборі лідера АПЛ. Його слова наводить Football.London.

Велика кількість травмованих захисників змусила Артету ставити на фланзі захисту Деклана Райса.

Ми пережили 6 місяців, залишилося ще 5.5, тож, сподіваємося, все налагодиться. З позитиву, ми повернули Габі раніше, ніж очікували. Медики зробили неймовірну роботу, а також те, як він сам себе мотивує, і це те, що нам потрібно, тому що ми втратили одного гравця , але отримали іншого, і в цілому я вважаю, що гра проти дійсно хорошої команди була дуже, дуже хорошою.

Є травми у Юррієна, він невдало приземлився, і є щось з Рікі, але ви говорите з Декланом і кажете йому, що він повинен грати там, і він каже: «Гаразд, я готовий, я зроблю все, що в моїх силах». Класно бачити таку поведінку гравців, - розповів Артета.