Лідер Баварії Мусіала двічі за три дні втратив свідомість під час матчу
Завершення кар'єри німця, якому пророкували Золотий м'яч?
Атакувальний півзахисник Баварії Джамал Мусіала втратив свідомість під час товариського матчу проти Гайденгайма. Поєдинок завершився перемогою мюнхенської команди з рахунком 4:2, однак головною подією зустрічі став стан здоров’я 23-річного футболіста.
Як повідомляє Bild, Мусіала вийшов на поле після перерви, але вже через чотири хвилини почав втрачати рівновагу. Спочатку гравець захитався, а потім упав на газон без будь-якого контакту із суперником.
Медична бригада Баварії одразу відреагувала на інцидент і вибігла на поле. За допомогою лікарів Мусіала зумів підвестися, після чого тренерський штаб вирішив замінити півзахисника. Футболіст не продовжив участі в матчі.
Цей випадок став другим подібним епізодом для Мусіали за короткий проміжок часу. 15 липня він також знепритомнів у товариській зустрічі з Лейпцигом, яка завершилася перемогою Баварії з рахунком 3:1. Тоді футболіст також упав без контакту з гравцем команди-суперника.
Наразі Баварія не надала детальної інформації про стан здоров’я свого півзахисника. Клуб також не оприлюднив офіційних коментарів щодо можливих причин повторних епізодів.
Матч проти Гайденгайма проходив за складних погодних умов – температура повітря сягала 33 градусів за Цельсієм. Водночас поки що невідомо, чи могла спека вплинути на самопочуття Мусіали.
У складі Баварії голами відзначилися Феліпе Чавес, Арійон Ібрагімович, Луїс Діас і Натаніель Браун. За Гайденгайм забили Яннік Вагнер і Юліан Нігюс.
Подальша участь Мусіали в тренуваннях і матчах залежатиме від результатів медичного обстеження. Після двох випадків втрати свідомості без контакту з суперниками футболістові, ймовірно, знадобиться додаткове обстеження.
Нагадаємо, Мусіала у складі збірної Німеччини вилетів із ЧС-2026 уже на стадії 1/16 фіналу.