Сергій Разумовський

Атакувальний півзахисник Баварії Джамал Мусіала втратив свідомість під час товариського матчу проти Гайденгайма. Поєдинок завершився перемогою мюнхенської команди з рахунком 4:2, однак головною подією зустрічі став стан здоров’я 23-річного футболіста.

Як повідомляє Bild, Мусіала вийшов на поле після перерви, але вже через чотири хвилини почав втрачати рівновагу. Спочатку гравець захитався, а потім упав на газон без будь-якого контакту із суперником.

Медична бригада Баварії одразу відреагувала на інцидент і вибігла на поле. За допомогою лікарів Мусіала зумів підвестися, після чого тренерський штаб вирішив замінити півзахисника. Футболіст не продовжив участі в матчі.

Цей випадок став другим подібним епізодом для Мусіали за короткий проміжок часу. 15 липня він також знепритомнів у товариській зустрічі з Лейпцигом, яка завершилася перемогою Баварії з рахунком 3:1. Тоді футболіст також упав без контакту з гравцем команди-суперника.

Наразі Баварія не надала детальної інформації про стан здоров’я свого півзахисника. Клуб також не оприлюднив офіційних коментарів щодо можливих причин повторних епізодів.

Матч проти Гайденгайма проходив за складних погодних умов – температура повітря сягала 33 градусів за Цельсієм. Водночас поки що невідомо, чи могла спека вплинути на самопочуття Мусіали.

У складі Баварії голами відзначилися Феліпе Чавес, Арійон Ібрагімович, Луїс Діас і Натаніель Браун. За Гайденгайм забили Яннік Вагнер і Юліан Нігюс.

Подальша участь Мусіали в тренуваннях і матчах залежатиме від результатів медичного обстеження. Після двох випадків втрати свідомості без контакту з суперниками футболістові, ймовірно, знадобиться додаткове обстеження.

Нагадаємо, Мусіала у складі збірної Німеччини вилетів із ЧС-2026 уже на стадії 1/16 фіналу.