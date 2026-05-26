Сергій Разумовський

Півзахисник Карпат Амбросій Чачуа може продовжити кар’єру у Вересі. Про це повідомляє Sport.ua.

Рівненський клуб є одним із трьох претендентів на 32-річного футболіста. Для самого Чачуа цей варіант є особливим, адже саме у дитячо-юнацькій школі Вереса він розпочинав свій футбольний шлях. У 2009 році, коли йому було 15 років, він перейшов до системи Карпат.

Чинний контракт гравця зі львівським клубом діє до 30 червня, однак домовленостей щодо його продовження наразі немає. Після фактичного об’єднання Карпат із Рухом конкуренція за місце в складі може зрости, тому не виключено, що клуб не зробить ставку на досвідченого хавбека.

У завершеному сезоні Чачуа провів усі 30 матчів Карпат, забив 3 м’ячі та віддав 2 результативні передачі. Також п’ять разів він виводив команду на поле з капітанською пов’язкою. За даними Transfermarkt, вартість футболіста становить 600 тисяч євро.

У сезоні 2025/26 Карпати посіли дев’яте місце в чемпіонаті України, набравши 41 очко. Верес завершив сезон на 11-й позиції з 31 балом.

Раніше повідомлялося, що воротар Карпат перейде до клубу-учасника Ліги чемпіонів.