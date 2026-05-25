Воротар Карпат перейде до клубу-учасника Ліги чемпіонів
Українець підпише угоду зі Славією
близько 1 години тому
Фото: ФК Карпати
Воротар Карпат Назар Домчак продовжить кар'єру в чемпіонаті Чехії. Празька Славія вже завершила угоду щодо трансферу 19-річного українського голкіпера. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума переходу становитиме 5 мільйонів євро.
У поточному сезоні чемпіонату України Домчак зіграв за львівський клуб 27 матчів, у 14 з яких утримав власні ворота «сухими».
Новий клуб українця, Славія, за підсумками сезону завоював титул чемпіона Чехії, набравши 80 очок. Команда змогла відібратися в Лігу чемпіонів на сезон-2026/27.
