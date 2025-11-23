Форвард Колоса Юрій Климчук, який оформив дубль у матчі проти київського Динамо (2:1), поділився емоціями після перемоги над столичним колективом.

Він нагадав про недавню серію без перемог і зазначив, що ця вікторія допомогла команді повернути втрачену впевненість і знову відчути свої сили у боротьбі із сильними суперниками.

При цьому Климчук наголосив, що зациклюватися на успіху у грі з Динамо не варто, адже попереду у команди наступний поєдинок, де ковалівці також можуть поповнити свій актив черговими трьома очками.