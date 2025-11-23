Лідер Колоса оцінив перемогу над Динамо: «За кожну гру дають три очки»
Юрій Климчук поспілкувався із журналістами після матчу УПЛ
близько 13 годин тому
Форвард Колоса Юрій Климчук, який оформив дубль у матчі проти київського Динамо (2:1), поділився емоціями після перемоги над столичним колективом.
Він нагадав про недавню серію без перемог і зазначив, що ця вікторія допомогла команді повернути втрачену впевненість і знову відчути свої сили у боротьбі із сильними суперниками.
При цьому Климчук наголосив, що зациклюватися на успіху у грі з Динамо не варто, адже попереду у команди наступний поєдинок, де ковалівці також можуть поповнити свій актив черговими трьома очками.
«Можу сказати, що в нас просто був невеликий період у команді, ми трохи загальмували, і найважливіше, що ми змогли повернутися, відновити впевненість – і сьогоднішня гра це підтверджує.
Можу тільки сказати, що за кожну гру дають три очки, тому ми вже забули про минуле і готуємося до наступної. Наступна, якщо не помиляюся, у п’ятницю, тому ми вже готуємося до гри в п’ятницю», – сказав Климчук для УПЛ-ТБ.