Кривбас провів виїзний поєдинок проти Шахтаря у рамках 14-го туру УПЛ. Зустріч завершилася результативною нічиєю 2:2, хоча команда із Кривого Рогу утримувала перевагу аж до 96-ї хвилини.

У другий гол Кривбасу ключовий внесок зробив Єгор Твердохліб, який оформив гольову передачу на Володимира Вілівальда наприкінці першого тайму. Після матчу Твердохліб поділився емоціями з приводу цього результату і розповів про настрій в середині колективу.

«Всім дуже дякую за підтримку, і тут в чаті, і на стадіоні! Ми завжди намагаємось грати на перемогу, сьогодні теж грали і, на мою думку, награли на неї, але у футболі випадковостей не буває.

Дякую команді за хороший матч, рухаємось вперед, далі будуть такі ж важливі ігри», – написав Твердохліб у своєму телеграм-каналі «Hardbread Live».