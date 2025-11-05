У поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів, який відбувся у вівторок, 4 листопада, мадридський Реал зазнав виїзної поразки від англійського Ліверпуля з рахунком 0:1. Захисник мерсисайдців Вірджил Ван Дейк поділився враженнями від важливої перемоги своєї команди у цьому матчі.

«Матч вимагав великих зусиль і енергії. У них класні гравці. Ми це знаємо. Ми знаємо їхні сильні сторони. Ми знаємо, як вони можуть карати. Ми бачили це в останні тижні. Тому треба було діяти точно в усьому. Я вважаю, що ми ідеально виконали план на гру», — сказав ван Дейк.

У наступному турі Ліверпуль проведе домашню зустріч проти нідерландського ПСВ, а Реал вирушить у гості до грецького Олімпіакоса.