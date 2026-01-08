Півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї поділився очікуваннями від центрального матчу 21 туру АПЛ проти Арсенала. Його слова наводить Sky Sports.

Це довгий шлях. АПЛ не виграють в січні. Чи можна сказати, що ми граємо проти майбутніх чемпіонів? Я так не думаю. Це вони грають проти чемпіонів

Вони знають, що є одними з фаворитів і неймовірною командою з неймовірними гравцями. Але вони не можуть забувати про Сіті і Віллу, які виступають дійсно добре. Ні, не ми граємо проти чемпіонів - вони грають проти чемпіонів, - сказав Собослаї.